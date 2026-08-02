ABU DABI, 2 de agosto de 2026 (WAM) — Operation Chivalrous Knight 3 cumple 1.000 días de labores humanitarias ininterrumpidas en apoyo al pueblo palestino en la Franja de Gaza, un hito que refleja el compromiso sostenido de Emiratos Árabes Unidos con la ayuda humanitaria.

La operación, puesta en marcha por instrucciones del presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, responde al enfoque humanitario de larga trayectoria del país, basado en prestar auxilio a las personas afectadas por crisis y solidarizarse con las comunidades en momentos de necesidad.

Desde su lanzamiento, el 5 de noviembre de 2023, Operation Chivalrous Knight 3 ha constituido una respuesta humanitaria integral de Emiratos Árabes Unidos, al combinar ayuda de emergencia, servicios sanitarios, apoyo logístico y programas de recuperación y rehabilitación. Mediante este enfoque, la operación ha contribuido a aliviar el sufrimiento humanitario de los palestinos en Gaza y a atender sus necesidades esenciales.

A lo largo de la operación, Emiratos Árabes Unidos ha proporcionado asistencia humanitaria por valor de más de 3.890 millones de dólares y ha entregado más de 126.000 toneladas de ayuda alimentaria, médica y de emergencia. Los suministros han sido transportados mediante más de 770 vuelos, 25 buques y más de 13.000 camiones, lo que ha permitido mantener el flujo de ayuda a los beneficiarios pese a las dificultades humanitarias y logísticas.

La atención sanitaria ha sido uno de los principales pilares de la operación. Los servicios médicos se han prestado a través del hospital de campaña emiratí en la Franja de Gaza, sus centros médicos afiliados y el hospital flotante emiratí situado en la ciudad egipcia de Al Arish.

En conjunto, estas instalaciones han atendido a más de 230.000 pacientes, además de realizar intervenciones quirúrgicas, ofrecer atención especializada y servicios de rehabilitación, y establecer y gestionar centros médicos que han reforzado la capacidad sanitaria en la Franja de Gaza.

La iniciativa de lanzamientos aéreos Birds of Goodness también ha continuado haciendo llegar ayuda humanitaria a zonas inaccesibles por tierra. Mediante 81 misiones, se han distribuido por vía aérea más de 4.000 toneladas de suministros humanitarios, lo que ha contribuido a atender las necesidades urgentes de las comunidades más vulnerables.

Más allá de la ayuda de emergencia, Operation Chivalrous Knight 3 ha puesto en marcha varias iniciativas humanitarias y de desarrollo sostenible. Entre ellas figuran el refuerzo de la seguridad alimentaria mediante panaderías automatizadas, el suministro de agua potable a través de plantas desalinizadoras y redes de distribución, y el apoyo a los sectores sanitario y educativo.

La operación también ha impulsado programas de recuperación y rehabilitación, entre los que destaca la iniciativa Step of Hope, dedicada a fabricar y adaptar prótesis y a ofrecer servicios de rehabilitación a personas amputadas, con el objetivo de que recuperen la movilidad y mejoren su calidad de vida.

Los 1.000 días consecutivos de asistencia humanitaria ponen de relieve el firme compromiso de Emiratos Árabes Unidos con el pueblo palestino. También reafirman que la ayuda del país va más allá de la respuesta de emergencia y responde a un enfoque sostenible basado en los valores de la generosidad, la solidaridad y la responsabilidad humanitaria compartida, con la dignidad y el bienestar de las personas como prioridades.