DUBÁI, 3 de agosto de 2026 (WAM) — El jeque Hamdan bin Mubarak Al Nahyan, presidente de la Federación de Fútbol de Emiratos Árabes Unidos (UAEFA), celebró la decisión del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de no seguir adelante con la propuesta de la iniciativa FIFA Forward Enterprise (FFE).

El jeque Hamdan afirmó que retirar la propuesta responde al interés de la comunidad futbolística internacional y contribuye a preservar la unidad del ecosistema mundial del fútbol. Asimismo, pidió que todas las iniciativas sean examinadas con prudencia y criterio para salvaguardar los intereses del deporte, de los aficionados y de toda la comunidad futbolística.

También subrayó que la Federación de Fútbol de Emiratos Árabes Unidos respalda las iniciativas y propuestas que contribuyan al desarrollo continuo del fútbol, preservando al mismo tiempo la cohesión de la familia internacional de este deporte.

Por último, renovó su confianza en el liderazgo del presidente de la FIFA y reiteró el apoyo de la Federación de Fútbol de Emiratos Árabes Unidos a todas las iniciativas que beneficien a las asociaciones nacionales de fútbol y contribuyan a construir un futuro más sólido y próspero para este deporte.