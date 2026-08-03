ABU DABI, 3 de agosto de 2026 (WAM) — El Centro Nacional de Meteorología (NCM) ha pronosticado la formación de nubes convectivas locales sobre zonas del este y el sur de Emiratos Árabes Unidos desde este lunes y hasta el viernes, especialmente durante las tardes, con precipitaciones de intensidad variable.

Las condiciones meteorológicas se deben al avance hacia el norte de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), junto con la extensión de una vaguada en niveles altos procedente del este y de una baja presión en superficie desde el sur. A ello se suma la entrada de humedad desde el mar de Omán, combinada con el aumento de las temperaturas y la influencia del relieve montañoso del este del país.

Los vientos soplarán del sureste al nordeste, con intensidad moderada, aunque podrán intensificarse y alcanzar rachas fuertes de forma ocasional, especialmente en las zonas afectadas por las nubes convectivas. El polvo y la arena en suspensión podrían reducir la visibilidad horizontal.

El estado de la mar será de marejadilla a marejada moderada tanto en el golfo Arábigo como en el mar de Omán.