GAZA, 3 de agosto de 2026 (WAM) — Cinco convoyes de ayuda humanitaria de Emiratos Árabes Unidos entraron esta semana en la Franja de Gaza en el marco de Operation Chivalrous Knight 3, transportando 1.056 toneladas de suministros de emergencia en 74 camiones, como parte de los esfuerzos humanitarios continuos del país para apoyar al pueblo palestino.

Los convoyes transportaban alimentos, materiales para refugios y ayuda médica destinados a cubrir las necesidades esenciales y reforzar la respuesta humanitaria en Gaza.

El equipo de Operation Chivalrous Knight 3 continúa preparando convoyes de ayuda desde el Centro Logístico de Ayuda Humanitaria de Emiratos Árabes Unidos en Al Arish, mediante un sistema operativo integrado que garantiza la rápida preparación, clasificación y envío de los suministros, favoreciendo el flujo ininterrumpido de asistencia humanitaria hacia la Franja de Gaza y su distribución entre los beneficiarios.

Estos convoyes forman parte de los esfuerzos humanitarios más amplios de Emiratos Árabes Unidos en el marco de Operation Chivalrous Knight 3, que contempla el envío periódico de ayuda para contribuir a aliviar el sufrimiento del pueblo palestino y responder a las necesidades humanitarias más urgentes.

Operation Chivalrous Knight 3 pone de relieve el compromiso continuado de Emiratos Árabes Unidos con la prestación de ayuda humanitaria y de emergencia al pueblo palestino, en línea con su tradicional enfoque humanitario.