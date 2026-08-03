LONDRES/ABU DABI, 3 de agosto de 2026 (WAM) — El Consejo Empresarial EAU-Reino Unido reunió a altos representantes emiratíes y británicos en la segunda sesión de su serie de encuentros informativos virtuales y en directo sobre la evolución de la situación en el golfo Arábigo. La sesión se centró en las perspectivas económicas de Emiratos, la adaptación y recuperación de las cadenas regionales de suministro, la confianza de los inversores y la próxima etapa de la cooperación bilateral en comercio e inversión.

En el encuentro participaron Mansoor Abulhoul, embajador de Emiratos Árabes Unidos en el Reino Unido; Badr Jafar, enviado especial del ministro de Asuntos Exteriores para Empresas y Filantropía; y Sarah Mooney, cónsul general británica en Dubái y los Emiratos del Norte y comisionada de Comercio del Reino Unido para Oriente Próximo y Pakistán. La sesión estuvo moderada por Bradley Jones, consejero delegado del Consejo Empresarial EAU-Reino Unido, y fue retransmitida en directo a cientos de miembros de esta organización, de las cámaras de Comercio británicas de Abu Dabi y Dubái y de su amplia red de partes interesadas.

Al inaugurar la sesión, Abulhoul ofreció información actualizada sobre los acontecimientos regionales desde el anterior encuentro del Consejo, celebrado en abril, y abordó las oportunidades para seguir reforzando la asociación entre Emiratos y el Reino Unido.

«El Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos ya mantienen una de las asociaciones económicas más sólidas de la región. El compromiso de Emiratos con un comercio abierto y basado en normas, así como con una economía conectada globalmente, ha reforzado su posición como uno de los entornos empresariales más competitivos del mundo. Los sectores no petroleros representan ya cerca del 80% de nuestra economía, cuya fortaleza se sustenta en unos fundamentos sólidos, la conectividad mundial, unas instituciones robustas y la agilidad para adaptarse a un panorama internacional cambiante. Estas fortalezas nos sitúan en una posición idónea para profundizar la cooperación con socios de confianza como el Reino Unido y salir reforzados de los actuales desafíos geopolíticos», afirmó.

Durante la sesión, Badr Jafar señaló que la capacidad de Emiratos para mantenerse abierto, operativo y orientado hacia el futuro en situaciones de presión es el resultado de décadas de inversiones deliberadas en diversificación, infraestructuras, capacidad institucional y conectividad mundial. El sector privado no petrolero del país continuó expandiéndose durante todos los meses de la crisis y 2025 cerró con un crecimiento real del producto interior bruto (PIB) del 6,2%.

«La fortaleza económica de Emiratos no fue improvisada, sino diseñada», afirmó Badr Jafar. «Pero la fortaleza es solo el punto de partida. La oportunidad que ahora se está materializando consiste en convertir esos cimientos en crecimiento, inversión y asociaciones internacionales más sólidas. Este no es un momento simplemente para resistir, sino para construir».

Jafar destacó que la diversificación de la economía emiratí, la sólida posición financiera soberana, las reservas de divisas y un sistema bancario bien capitalizado han permitido preservar la liquidez y la confianza durante las recientes perturbaciones. El capital extranjero siguió llegando durante todo este periodo, mientras gestoras internacionales de activos, instituciones financieras y empresas continuaron estableciéndose y ampliando sus operaciones en el país.

El debate también abordó la creciente importancia de contar con cadenas de suministro flexibles, corredores comerciales alternativos e infraestructuras adaptables. Los participantes señalaron que los acontecimientos recientes han reafirmado la necesidad de que empresas y Gobiernos superen los modelos centrados exclusivamente en la eficiencia. Según Jafar, este cambio genera importantes oportunidades de colaboración entre Emiratos y el Reino Unido en ámbitos como la logística, las energías limpias, la fabricación avanzada, la inteligencia artificial, las ciencias de la vida, los servicios financieros, los sistemas alimentarios, las infraestructuras digitales y la capacitación profesional.

El seminario virtual analizó asimismo las oportunidades para profundizar las relaciones comerciales y de inversión entre ambos países. Los participantes debatieron medidas destinadas a reducir los obstáculos al comercio, reforzar la confianza de los inversores y abrir nuevas oportunidades en sectores de rápido crecimiento. Sarah Mooney explicó el proceso comprendido entre la conclusión de las negociaciones y la entrada en vigor del acuerdo.

«Un año después de la puesta en marcha de la Estrategia Industrial del Reino Unido, observamos unos vínculos comerciales y de inversión más sólidos entre el Reino Unido y Emiratos, una cooperación creciente en sectores de rápido crecimiento y la conclusión satisfactoria de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre el Reino Unido y el Consejo de Cooperación del Golfo. Se trata de un hito importante que contribuirá a generar aún más oportunidades para las empresas de ambos mercados», afirmó.

Bradley Jones, consejero delegado del Consejo Empresarial EAU-Reino Unido, afirmó que «esta sesión informativa se celebró en un momento importante para nuestros miembros y partes interesadas».

«Las empresas buscan claridad tanto sobre el contexto regional como sobre las oportunidades futuras. El debate puso de relieve que la resiliencia de Emiratos no solo aporta tranquilidad en el presente, sino que constituye un factor de importancia estratégica para impulsar la próxima etapa del crecimiento entre el Reino Unido y Emiratos. La relación bilateral en materia de comercio e inversión, cuyo valor supera ya los 30.000 millones de dólares anuales, está impulsada por un compromiso mutuo con la inversión en capacitación, innovación, tecnología y competitividad. El Tratado de Libre Comercio entre el Reino Unido y el Consejo de Cooperación del Golfo abrirá importantes oportunidades nuevas de colaboración empresarial. La prioridad ahora es transformar esta confianza en