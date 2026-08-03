ABU DABI, 3 de agosto de 2026 (WAM) — Omar Obaid Alhesan Alshamsi, subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores, recibió una copia de las cartas credenciales de Tobias Tunkel, embajador de la República Federal de Alemania en Emiratos Árabes Unidos.

Alshamsi deseó al nuevo embajador éxito en el desempeño de sus funciones y reafirmó el compromiso de Emiratos de ampliar la cooperación con Alemania de forma que contribuya a promover los intereses comunes de ambos países y de sus pueblos amigos.

Por su parte, Tobias Tunkel elogió la destacada posición regional e internacional de Emiratos bajo el sabio liderazgo del presidente del país, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y expresó su voluntad de seguir reforzando y desarrollando las relaciones bilaterales en diversos ámbitos.