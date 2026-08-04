ABU DABI, 3 de agosto de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, abordó los últimos acontecimientos regionales y los esfuerzos para reforzar la seguridad y la estabilidad en la región durante una conversación telefónica con el jeque Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Qatar.

Ambos analizaron también las sólidas relaciones fraternales entre sus países, los cauces de cooperación conjunta y las vías para seguir reforzándolos, en beneficio de sus intereses comunes y de la prosperidad y el bienestar de sus pueblos.