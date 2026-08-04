ABU DABI, 4 de agosto de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos expresó su solidaridad con la República Helénica y el Reino de Dinamarca tras la colisión de dos helicópteros que participaban en las labores de extinción de incendios forestales al oeste de Atenas, en la que murieron un piloto danés y un coordinador aéreo griego.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores trasladó sus sinceras condolencias a las familias de las dos víctimas, así como a Grecia, Dinamarca y sus pueblos por esta tragedia.