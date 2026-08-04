MOMBASA (Kenia), 4 de agosto de 2026 (WAM) — DP World ampliará sus inversiones en Kenia con el desarrollo del Parque Industrial de Mombasa, una Zona Económica Especial (ZEE) destinada a reforzar la posición del país como plataforma regional para el comercio y la logística y a responder a la creciente demanda de infraestructuras industriales y logísticas modernas en África Oriental.

La compañía firmó un acuerdo con GulfCap Africa, un grupo keniano de inversión y desarrollo fundado por Suleiman Shahbal, para llevar a cabo el proyecto.

El parque industrial, que se desarrollará por fases, ocupará una superficie de 222 hectáreas y estará situado estratégicamente a menos de 20 kilómetros del puerto de Mombasa, lo que permitirá a las empresas acceder con mayor eficiencia a los mercados regionales e internacionales. La primera fase abarcará 40 hectáreas.

El consejero delegado del grupo DP World, Yuvraj Narayan, afirmó: «Kenia es un mercado importante para DP World y una puerta de entrada clave para el comercio en África Oriental. El desarrollo del Parque Industrial de Mombasa refleja nuestro compromiso de invertir en infraestructuras comerciales integradas que conecten puertos, logística y ecosistemas industriales».

«Al crear un entorno en el que las empresas puedan fabricar, distribuir y acceder a los mercados mundiales de forma más eficiente, contribuimos a generar nuevas oportunidades para el comercio, la inversión y el crecimiento económico sostenible», añadió.

Por su parte, Mohammed Akoojee, consejero delegado y director general de DP World para África, señaló que el proyecto no solo reforzará el comercio regional y la conectividad de las cadenas de suministro, sino que también generará miles de puestos de trabajo, atraerá nuevas inversiones y contribuirá de manera significativa al desarrollo socioeconómico de Kenia.