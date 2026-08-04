DUBÁI, 4 de agosto de 2026 (WAM) — El producto interior bruto (PIB) real de Emiratos Árabes Unidos creció un 3% en el primer trimestre de 2026, hasta alcanzar los 485.000 millones de dirhams a precios constantes, mientras que el PIB no petrolero aumentó un 4,8%, elevando su contribución al 79,4% de la economía nacional.

Estas cifras reflejan la fortaleza continuada de las actividades económicas no relacionadas con el petróleo y la resiliencia de la economía del país, pese a los desafíos regionales registrados durante el primer trimestre, cuyo impacto se limitó a un número reducido de actividades y no alteró la trayectoria general del crecimiento económico.

Los datos del Centro Federal de Competitividad y Estadística muestran que la contribución de las actividades no petroleras al PIB aumentó hasta el 79,4% en el primer trimestre de 2026, frente al 78% registrado en 2025, lo que pone de manifiesto la eficacia de las políticas de diversificación económica del país y los avances hacia los objetivos de la visión We the UAE 2031.

Mohammad bin Abdullah Al Gergawi, ministro de Asuntos del Gabinete, afirmó que los resultados reflejan el éxito de las políticas de desarrollo orientadas a incrementar el peso de los sectores no petroleros en la economía nacional.

«Los resultados del primer trimestre de 2026 demuestran la capacidad del sistema de gobierno de Emiratos Árabes Unidos para traducir la visión estratégica de nuestros dirigentes en resultados económicos tangibles que benefician a la población y al futuro», señaló.

Añadió que «el crecimiento impulsado por la economía no petrolera, gracias a sectores como las finanzas, el comercio y las tecnologías de la información y las comunicaciones, que contribuyeron de forma significativa al crecimiento del PIB no petrolero durante el primer trimestre de 2026 y elevaron su participación hasta el 79,4%, no es una cifra aislada, sino el resultado de políticas e iniciativas gubernamentales integradas que trabajan como un solo sistema hacia un mismo objetivo: consolidar la posición de Emiratos Árabes Unidos como líder mundial en competitividad, excelencia y preparación para el futuro».

«Seguimos trabajando con nuestros socios de los sectores público y privado para garantizar que el rendimiento económico refleje realmente la calidad de vida y las oportunidades que Emiratos Árabes Unidos ofrece a ciudadanos, residentes e inversores de todo el mundo», añadió.

Las actividades financieras y de seguros encabezaron el crecimiento económico, con un incremento interanual del 17,3%, seguidas por la construcción (8,1%), las actividades sanitarias y de asistencia social (7,7%), la información y las comunicaciones (5,9%) y las actividades profesionales, científicas y técnicas, junto con los servicios administrativos y de apoyo (4,9%), lo que refleja el dinamismo continuado de actividades económicas estratégicas y de alto valor añadido.

Las actividades inmobiliarias crecieron un 4,8%; la administración pública, la defensa y la seguridad social obligatoria aumentaron un 4,5%; mientras que el comercio mayorista y minorista avanzó un 2,6%, lo que pone de manifiesto el carácter amplio y diversificado del crecimiento económico.

En términos de contribución al crecimiento, las actividades financieras y de seguros aportaron el mayor incremento, con 2,44 puntos porcentuales, seguidas por la construcción (1,04 puntos), el comercio mayorista y minorista (0,42), las actividades inmobiliarias (0,36) y las actividades profesionales, científicas y técnicas junto con los servicios administrativos (0,29).

Abdulla bin Touq Al Marri, ministro de Economía y Turismo, afirmó que los resultados reflejan la solidez de la economía nacional y su capacidad para mantener el crecimiento.

«Los resultados del primer trimestre de 2026 ponen de relieve la fortaleza de la economía nacional y su capacidad para sostener el crecimiento y reforzar su competitividad tanto a escala regional como mundial. Son el reflejo del éxito de la visión de nuestros dirigentes y de las políticas y la legislación adoptadas para avanzar en la diversificación económica», afirmó.

Al Marri destacó que «los sectores no petroleros siguen liderando el crecimiento y han elevado su contribución al 79,4% del PIB, impulsando el crecimiento económico sostenible de Emiratos Árabes Unidos y reforzando su posición como centro mundial de negocios e inversión».

Añadió que el sólido comportamiento de estos sectores confirma la resiliencia y competitividad del entorno empresarial del país, que ha seguido evolucionando en los últimos años. También señaló que refleja la transición hacia un modelo económico más diversificado y sostenible, capaz de adaptarse a los cambios globales y mantener su trayectoria de crecimiento, en línea con los objetivos de la visión We the UAE 2031, que aspira a duplicar el tamaño de la economía nacional hasta alcanzar los tres billones de dirhams en 2031.

El buen desempeño de los sectores no petroleros coincide con la expansión del comercio exterior del país, impulsada por la red de Acuerdos de Asociación Económica Integral, que ha abierto nuevos mercados para las exportaciones no petroleras emiratíes y ha fortalecido las actividades manufactureras, comerciales y logísticas.

Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministro de Comercio Exterior, afirmó que «los resultados del crecimiento del PIB durante el primer trimestre de 2026 reflejan el éxito de la visión de los dirigentes del país para seguir construyendo una economía más abierta y competitiva a escala mundial. También confirman la validez de una estrategia basada en ampliar las alianzas comerciales y de inversión y reforzar la integración de Emiratos Árabes Unidos en la economía mundial mediante el programa de Acuerdos de Asociación Económica Integral».

Según Al Zeyoudi, este enfoque «abre nuevas perspectivas de crecimiento, consolida la posición de Emiratos Árabes Unidos como puerta de entrada al comercio mundial y refuerza el atractivo del país para las inversiones de alta calidad».

Añadió que «este modelo se refleja claramente en el comportamiento récord del comercio exterior no petrolero, ya que los Acuerdos de Asociación Económica Integral siguen abriendo nuevos mercados para las exportaciones emiratíes de bienes y servicios, impulsando el crecimiento de los sectores no petroleros, aumentando su contribución al PIB y favoreciendo el desarrollo económico sostenible».

Las exportaciones no petroleras crecieron un 23,9% durante el primer semestre de 2026, hasta alcanzar los 452.800 millones de dirhams, el mayor incremento entre los componentes del comercio exterior emiratí. Este resultado confirma el papel clave de la apertura comercial para estimular la producción nacional y reforzar la competitividad de los sectores industrial y de servicios, dos de los principales motores de la diversificación económica del país.

Como parte de la transformación integral del sistema estadístico nacional, Emiratos Árabes Unidos está llevando a cabo una revisión completa de sus cuentas del PIB. Este proceso incluye la incorporación de nuevas fuentes de datos, la integración de las zonas francas en la cobertura estadística y la armonización de las metodologías con las normas internacionales y las mejores prácticas, con el objetivo de mejorar la precisión y la exhaustividad de la medición económica.

Los resultados anunciados se basan en la metodología estadística actualmente vigente y las series históricas se actualizarán una vez concluya el Programa Integral de Revisión del PIB.

El programa se desarrolla en colaboración y coordinación técnica con varias instituciones y organismos internacionales especializados, con el fin de garantizar que las metodologías se ajusten a los mejores estándares y prácticas internacionales y reforzar así la fiabilidad y la comparabilidad de los resultados.