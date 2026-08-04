ABU DABI, 4 de agosto de 2026 (WAM) — Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministro de Comercio Exterior de Emiratos Árabes Unidos, se reunió con Mohammed Nidal Al-Shaar, ministro de Economía e Industria de Siria, para abordar fórmulas destinadas a reforzar las relaciones comerciales y de inversión entre ambos países.

Durante el encuentro, las dos partes anunciaron la reestructuración del Consejo Empresarial Emiratos Árabes Unidos-Siria, concebido como una plataforma conjunta para ampliar las oportunidades de crear nuevas alianzas entre las comunidades empresariales y el sector privado de ambos países, así como para impulsar intereses comunes en sectores prioritarios.

Al Zeyoudi afirmó: «La reactivación del Consejo Empresarial Emiratos Árabes Unidos-Siria, incluida la designación de sus miembros por la parte emiratí, refleja la voluntad sincera de ambos países de recuperar todo el potencial de sus relaciones comerciales y de inversión y de seguir creando el entorno adecuado para elevar los vínculos bilaterales al nivel de nuestras ambiciones comunes de desarrollo».

Añadió que el consejo elaborará una hoja de ruta para llevar estas relaciones a una nueva etapa, basada en el fortalecimiento de la cooperación y las alianzas entre los sectores privados de ambos países.

«La reestructuración del consejo por parte de la Federación de Cámaras de Emiratos Árabes Unidos representa una oportunidad real para alcanzar nuestros objetivos comunes. Entre sus miembros emiratíes figurarán destacados empresarios e inversores interesados en sectores como la seguridad alimentaria, la inversión agrícola, la logística, la industria, la energía, las infraestructuras, la tecnología, la transformación digital y los servicios financieros», señaló Al Zeyoudi.

El ministro subrayó que la posición geográfica estratégica de Siria le permite actuar como un importante centro logístico y comercial en la región. También destacó que los proyectos conjuntos entre ambos países reforzarán el papel de Siria como puerta de entrada al mar Mediterráneo y a los mercados internacionales.

Humaid Mohammed bin Salem, secretario general de la Federación de Cámaras de Comercio e Industria de Emiratos Árabes Unidos, afirmó que el nombramiento de los miembros emiratíes del Consejo Empresarial Conjunto Emiratos Árabes Unidos-Siria representa un paso importante para reforzar la cooperación institucional entre las comunidades empresariales de ambos países y refleja el compromiso de Emiratos con el apoyo a alianzas económicas sostenibles que respondan a intereses comunes.

«La activación del consejo reforzará la comunicación directa entre empresarios e inversores de ambos países, favorecerá el desarrollo de alianzas comerciales y de inversión y abrirá oportunidades prometedoras en varios sectores prioritarios», añadió.

La parte emiratí del Consejo Empresarial Conjunto Emiratos Árabes Unidos-Siria estará presidida por Essa Abdullah Al Ghurair, con Yahya bin Saeed Lootah como vicepresidente. El órgano estará integrado por un grupo de destacados empresarios emiratíes procedentes de distintos sectores económicos y de inversión: Ahmed Abdulqader Al-Sankari, Mohammed Juma Al-Musharrakh, Amer Al-Bakrawi, Sultan Hareb Al-Falahi, Faisal Abdulaziz Abdullah Al-Zarooni, Mohammed Fariz Abdul-Mutabin Al-Akhavan, Aref Al-Khoury, Saeed Al-Zari Al-Shamsi, Hamda Al-Mansoori, Mohammed Murtada Al-Dandashi, Yousra Saleh Al-Yafei, Amna Al-Dhaheri, Mohammed Firas Al-Hamwi, Iyad Khalil Matar y Mohammed Abdullah Al-Habsi. Ahmed Jama Al-Qizi, secretario general adjunto, ejercerá como relator del consejo.

La composición del órgano refleja una amplia diversidad de experiencia y sectores económicos, lo que refuerza su misión de impulsar las relaciones comerciales y de inversión entre Emiratos Árabes Unidos y la República Árabe Siria y de facilitar nuevas oportunidades de colaboración entre las comunidades empresariales de ambos países.