ABU DABI, 4 de agosto de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, abordó los últimos acontecimientos regionales y los esfuerzos en curso para reforzar la seguridad y la estabilidad en la región durante una conversación telefónica con Abdullatif bin Rashid Al Zayani, ministro de Asuntos Exteriores del Reino de Baréin.

Los dos ministros examinaron los históricos lazos fraternales entre Emiratos Árabes Unidos y Baréin, así como los marcos de cooperación conjunta. También analizaron fórmulas para seguir fortaleciendo las relaciones de manera que respondan a los intereses comunes de ambos países y contribuyan a una mayor prosperidad y bienestar de sus pueblos.