ABU DABI, 4 de agosto de 2026 (WAM) — Las fuerzas de seguridad de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, con el apoyo organizativo y el liderazgo de Emiratos Árabes Unidos a través de la Iniciativa Internacional de Fuerzas del Orden para el Clima (I2LEC), han concluido con éxito la Operación Green Shield 2026, una de las mayores actuaciones policiales internacionales coordinadas contra los delitos medioambientales en la cuenca del Amazonas.

Coordinada desde un centro de mando multinacional en Bogotá, Green Shield 2026 combinó investigaciones basadas en inteligencia, planificación transfronteriza e intercambio de información en tiempo real para combatir redes delictivas implicadas en la minería y la tala ilegales, el tráfico de fauna, el contrabando de combustible, la apropiación ilegal de tierras y otros delitos que amenazan la biodiversidad, las comunidades locales y la estabilidad regional.

La operación movilizó a más de 3.600 agentes y permitió detener a 839 personas en 1.045 intervenciones sobre el terreno. Las autoridades incautaron 280.450 metros cúbicos de madera talada ilegalmente, más de 195 toneladas de minerales y detectaron 800 casos de pesca ilegal.

La operación también permitió rescatar a más de 3.079 animales vivos y recuperar al menos 1.136 ejemplares muertos vinculados a delitos de tráfico de fauna. Además, las autoridades confiscaron 32.000 equipos utilizados en actividades mineras ilegales e incautaron más de 550 galones de combustible.

El valor total de las incautaciones superó los 280 millones de dólares. Estos resultados demuestran que I2LEC ha superado la fase de la diplomacia de conferencias y de los compromisos declarativos para generar un impacto operativo tangible.

Dana Humaid, directora general de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio del Interior, afirmó que el liderazgo de Emiratos Árabes Unidos considera que la colaboración es esencial para combatir la delincuencia transnacional y que una cooperación internacional eficaz representa tanto el presente como el futuro de la labor policial.

«Trabajando juntas, las fuerzas de seguridad pueden obtener mejores resultados y ofrecer un ejemplo positivo a la comunidad internacional. Esta visión está en el centro de I2LEC, que reúne a distintos países para reforzar la cooperación operativa y desarrollar respuestas coordinadas frente a los delitos medioambientales y relacionados con el clima», añadió.

William Oswaldo Rincón Zambrano, director general de la Policía Nacional de Colombia, señaló que acoger la operación con el apoyo y el liderazgo de Emiratos Árabes Unidos había permitido transformar la cooperación y el intercambio de inteligencia en acciones eficaces contra la minería ilegal, la apropiación ilícita de hidrocarburos, la deforestación y otros delitos medioambientales.

«La protección de nuestros recursos naturales exige una respuesta compartida: “Juntos por un futuro más verde y seguro”, lema elaborado por los países participantes», afirmó.

Mirko Antonio Sokol Saravia, comandante general de la Policía Boliviana, declaró: «La participación de Bolivia en la Operación Green Shield 2026 nos permitió reforzar nuestras capacidades operativas en la lucha contra los delitos medioambientales que afectan a los bosques, la biodiversidad, los ríos y las comunidades».

J. Manuel Cruz Chamba, director de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional de Perú, afirmó: «Para la Policía Nacional de Perú es un privilegio participar en la Operación Internacional Green Shield 2026».

«Valoramos especialmente el apoyo del presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a través de la iniciativa I2LEC, que refuerza la cooperación y la acción conjunta contra la minería ilegal y los delitos medioambientales. Estos delitos no respetan fronteras y, por tanto, requieren una respuesta internacional coordinada. Perú reafirma su compromiso con la protección de la Amazonia para las generaciones presentes y futuras», añadió.

Green Shield 2026 forma parte de una serie de operaciones policiales mundiales de I2LEC, una plataforma internacional liderada por Emiratos Árabes Unidos y creada en 2023 en colaboración con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para reforzar el papel de las fuerzas de seguridad en la lucha contra los delitos medioambientales y los riesgos de seguridad relacionados con el clima.

Desde su creación, I2LEC se ha convertido en una plataforma operativa mundial que apoya la formación internacional, la investigación, el intercambio de inteligencia y las operaciones multinacionales, al tiempo que ayuda a los países a abordar los delitos medioambientales tanto como una forma de delincuencia organizada como una prioridad de seguridad climática.