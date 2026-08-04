ABU DABI, 4 de agosto de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió al equipo responsable del pabellón del país en la Expo 2025 de Osaka, en Japón.

Durante el encuentro, el jeque Mohamed conversó con la delegación sobre su experiencia y los conocimientos adquiridos durante su participación en la exposición internacional.

El presidente elogió los esfuerzos de todas las personas que contribuyeron al éxito de la participación emiratí y destacó su papel a la hora de presentar al mundo la historia de éxito del país, así como de establecer vínculos y alianzas ambiciosas que respalden sus aspiraciones de futuro.

También felicitó al equipo por la obtención del premio de oro del iF Design Award 2026 en la categoría de Arquitectura de Interiores – Ferias Comerciales y Exposiciones Temporales, y les deseó nuevos éxitos.

La delegación expresó su orgullo por haber representado a Emiratos Árabes Unidos en la exposición internacional y describió el pabellón como una plataforma clave para mostrar los valores del país, su rico patrimonio y su ambición de consolidarse como un centro mundial de creatividad, innovación y construcción del futuro.

El pabellón fue diseñado bajo la supervisión de la jequesa Mariam bint Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidenta de la Corte Presidencial para Proyectos Nacionales. Su propuesta plasmó la idea del progreso como un viaje humano continuo que conecta el patrimonio cultural y el conocimiento con los descubrimientos científicos y las aspiraciones de futuro.

Inspirado en la palmera datilera y bajo el lema Earth to Ether, el pabellón reinterpretó la tradicional vivienda arish, construida con hojas de palma, mediante una visión arquitectónica contemporánea que combinó las profundas raíces culturales de Emiratos Árabes Unidos con sus ambiciones de futuro, a partir de los principios de la arquitectura tradicional emiratí.

A la reunión asistieron el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial; el jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dabi; el teniente general jeque Saif bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro del Interior; el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Zayed bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; el jeque Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, ministro de Tolerancia y Convivencia; el jeque Mohamed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, asesor del presidente de Emiratos Árabes Unidos, además de varios jeques, responsables públicos, ciudadanos e invitados.