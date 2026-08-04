TOKIO, 4 de agosto de 2026 (WAM) — Por invitación del emperador Naruhito de Japón, Abdulla Balalaa, viceministro de Asuntos Exteriores para Energía y Sostenibilidad, encabezó una delegación de Emiratos Árabes Unidos en una visita al país asiático para participar en los actos conmemorativos del 50.º aniversario del Día Nacional del Agua y de la Semana del Agua.

La visita incluyó una audiencia con el emperador de Japón, además de reuniones con varios responsables gubernamentales y consejeros delegados. Balalaa también pronunció el discurso principal en el Simposio Internacional.

La visita puso de relieve las cinco décadas de liderazgo de Japón en la sensibilización pública sobre la importancia del agua, el impulso de la innovación y el fortalecimiento de la cooperación internacional en materia de gestión sostenible de los recursos hídricos, lo que ha contribuido a situar el agua como una prioridad estratégica tanto en la agenda nacional como en la internacional.

Durante su intervención, Balalaa elogió el papel de Japón y Egipto en el avance de la acción mundial sobre el agua.

«De cara a la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Agua de 2026, que se celebrará en Abu Dabi a finales de este año, quisiera destacar los intensos esfuerzos de Japón y Egipto como copresidentes del diálogo interactivo “Agua para el planeta”, uno de los seis ejes centrales que orientarán el futuro de la acción mundial sobre el agua durante la conferencia», afirmó.

«Como copresidentes de “Agua para el planeta”, Japón y Egipto demuestran una gran dedicación y un esfuerzo considerable para ofrecer vías y oportunidades, como la de hoy, que permitan reunir distintas perspectivas e identificar soluciones prácticas y escalables capaces de mejorar vidas y acelerar los avances hacia el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6», añadió.

El Simposio Internacional reunió a responsables políticos, expertos, investigadores y profesionales para debatir sobre el futuro de la gestión del agua, la resiliencia, la cooperación y la innovación en el desarrollo sostenible.

Balalaa subrayó que los efectos del cambio climático se manifiestan cada vez más a través de problemas relacionados con el agua, como inundaciones, sequías, escasez, degradación de los ecosistemas y una presión creciente sobre las comunidades y las infraestructuras. En este contexto, destacó la necesidad de construir sistemas integrados y resilientes de gestión hídrica capaces de responder de forma eficaz a estos desafíos.

También expuso la experiencia de Emiratos Árabes Unidos en desalinización, tecnologías del agua, investigación e innovación. Señaló que, aunque el país afronta importantes retos derivados de la escasez hídrica, ha demostrado que la planificación a largo plazo, la inversión y la innovación pueden constituir pilares fundamentales para reforzar la seguridad y la resiliencia hídricas y apoyar un crecimiento sostenible.

Como coanfitrión de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Agua de 2026, junto con Senegal, Emiratos Árabes Unidos continúa trabajando con los copresidentes de los distintos diálogos y con socios de todo el mundo para desarrollar un proceso inclusivo y orientado a la acción que reúna a gobiernos, organizaciones internacionales, instituciones financieras, empresas, investigadores, comunidades locales y jóvenes.

Estos esfuerzos buscan acelerar la aplicación del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, apoyar soluciones prácticas y escalables, reforzar la resiliencia hídrica, restaurar los ecosistemas y mejorar la vida de comunidades de todo el mundo.