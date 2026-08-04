NUEVA YORK, 4 de agosto de 2026 (WAM) — Los precios del petróleo cayeron hasta un 4% este 4 de agosto y alcanzaron su nivel más bajo en tres semanas.

Los futuros del crudo Brent bajaron 3,11 dólares, un 3,71%, hasta los 80,66 dólares por barril, mientras que los futuros del West Texas Intermediate (WTI) estadounidense retrocedieron 3,58 dólares, un 4,46%, hasta los 76,76 dólares por barril.

Ambos contratos tocaron durante la sesión sus niveles más bajos desde el 13 de julio.

Horas antes, los dos principales referentes del mercado habían llegado a subir más de un 2%.