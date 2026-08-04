ABU DABI, 4 de agosto de 2026 (WAM) — Omar Obaid Alhesan Alshamsi, subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, recibió una copia de las cartas credenciales de Søren Jacobsen, embajador de Dinamarca ante el país.

Alshamsi deseó al embajador éxito en el desempeño de sus funciones y reafirmó el compromiso de Emiratos Árabes Unidos de seguir fortaleciendo sus sólidas y destacadas relaciones con Dinamarca, así como de ampliar la cooperación en ámbitos de interés común en beneficio de la prosperidad compartida de ambos países y sus pueblos.

Por su parte, Jacobsen destacó la relevante posición regional e internacional de Emiratos Árabes Unidos bajo el liderazgo del presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y expresó su voluntad de seguir reforzando y desarrollando las relaciones bilaterales en distintos sectores.