NUEVA YORK, 5 de agosto de 2026 (WAM) — El precio del oro subió un 1% este martes, impulsado por el descenso del petróleo, que alivió las preocupaciones sobre la inflación y redujo las expectativas de nuevas subidas de los tipos de interés en Estados Unidos.

El oro al contado avanzó un 1%, hasta los 4.092,43 dólares por onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos subieron un 1,5%, hasta los 4.149,50 dólares por onza.

Entre otros metales preciosos, la plata al contado ganó un 2,8%, hasta los 59,82 dólares por onza, mientras que el platino avanzó un 7,1%, hasta los 1.745,42 dólares por onza.

El paladio también subió un 7,1%, hasta los 1.355,13 dólares por onza.