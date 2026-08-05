ABU DABI, 5 de agosto de 2026 (WAM) — Qasr Al Watan ha sido incluido tanto en la lista de las 100 mejores atracciones y experiencias del mundo de Trip.Best 2026 como en la clasificación de las 100 mejores atracciones y experiencias de Asia de 2026, publicadas por Trip.com.

Las clasificaciones, elaboradas a partir de las opiniones de los visitantes y de distintos indicadores de rendimiento, destacan la posición del palacio como uno de los principales atractivos culturales y patrimoniales de Emiratos Árabes Unidos.

Entre sus espacios más destacados figura el Gran Salón, conocido por su arquitectura árabe tradicional y por albergar una de las mayores cúpulas centrales del mundo, así como la sala Espíritu de Colaboración, donde se celebran reuniones del Consejo Supremo Federal, la Liga Árabe y el Consejo de Cooperación del Golfo. El espacio cuenta con una lámpara de araña ornamentada formada por 350.000 piezas de cristal.

Los visitantes también pueden recorrer la exposición Regalos Presidenciales, que reúne obsequios recibidos por los dirigentes emiratíes de delegaciones extranjeras durante visitas de Estado, y el Salón de Banquetes Presidenciales, que muestra los protocolos y las tradiciones de la hospitalidad emiratí mediante una colección de más de 100.000 delicadas piezas de vajilla y servicio.

La Biblioteca de Qasr Al Watan alberga más de 50.000 obras que documentan el patrimonio literario y académico de la región, mientras que la exposición Tinta Dorada exhibe manuscritos árabes e islámicos de gran valor.

El palacio también acoge un espectáculo de música militar todos los lunes, miércoles y viernes a las 14.30 horas, y ofrece diariamente, a las 19.30, el espectáculo de luz y sonido Palace in Motion, centrado en la historia, el presente y el futuro de Emiratos Árabes Unidos.

En conjunto, estas experiencias refuerzan la posición de Qasr Al Watan como uno de los principales destinos culturales del país, donde los visitantes pueden descubrir la historia, el patrimonio y los valores de Emiratos Árabes Unidos a través de un recorrido que combina conocimiento, cultura, arte y entretenimiento.