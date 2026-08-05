DUBÁI, 5 de agosto de 2026 (WAM) — Emirates y South African Airways (SAA) anunciaron la ampliación de su acuerdo de código compartido, que permitirá ofrecer conexiones a nueve nuevas ciudades e iniciará una colaboración recíproca de este tipo entre ambas aerolíneas.

La ampliación del acuerdo incrementa el acceso a destinos de África central y meridional y facilita las conexiones para los pasajeros.

Desde la puesta en marcha de su acuerdo de código compartido, Emirates y SAA habían operado de forma unilateral, con SAA incorporando su código en los vuelos de Emirates entre Dubái y Johannesburgo, Ciudad del Cabo y Durban, además de ofrecer acceso interlínea a 68 destinos de Emirates en todo el mundo a través de Dubái.

Tras obtener las autorizaciones regulatorias pertinentes, el nuevo acuerdo permitirá a Emirates incorporar su código en vuelos operados por SAA, ampliando así su red hacia más destinos de Sudáfrica y de los países vecinos.

La expansión incluye nueve nuevas rutas: tres conexiones nacionales entre Johannesburgo y Ciudad del Cabo, Durban y Port Elizabeth, así como seis rutas regionales que enlazan Johannesburgo con Kinsasa (República Democrática del Congo), Gaborone (Botsuana), Windhoek (Namibia), Lusaka (Zambia), Harare y Victoria Falls (Zimbabue).

Adnan Kazim, vicepresidente y director comercial de Emirates, afirmó: «Este acuerdo recíproco de código compartido con South African Airways representa la evolución natural de una relación que durante muchos años ha beneficiado a nuestros clientes. Al incorporar nuestro código a la red nacional y regional de SAA, ofrecemos un acceso fluido a destinos de Sudáfrica y de los países vecinos, respaldado por la fiabilidad y la calidad de servicio que nuestros pasajeros esperan de Emirates».

Por su parte, Matshela Seshibe, consejero delegado interino del grupo SAA, señaló: «La ampliación de nuestra colaboración con Emirates marca un hito importante en la estrategia de South African Airways para reforzar la conectividad en África y mejorar el acceso a los mercados internacionales. Gracias a este acuerdo recíproco de código compartido, los clientes disfrutarán de una experiencia de viaje más fluida y de una mayor oferta de destinos dentro de nuestras redes combinadas».

Emirates opera vuelos a Sudáfrica desde 1995, cuando inauguró su ruta a Johannesburgo. Desde entonces, la aerolínea ha ampliado progresivamente sus operaciones, incrementando las frecuencias y extendiendo sus servicios a Ciudad del Cabo y Durban. En este periodo ha transportado a más de 20 millones de pasajeros hacia y desde el mercado sudafricano. En la actualidad, Emirates opera 56 vuelos semanales entre Dubái y estos tres destinos.