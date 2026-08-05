DUBÁI, 5 de agosto de 2026 (WAM) — Dubái ocupa el segundo puesto mundial en el Índice de Ciudades Inteligentes publicado por Boston Consulting Group (BCG), que evaluó 61 ciudades de 39 países.

La clasificación reafirma el liderazgo internacional de Dubái en el uso de tecnologías avanzadas e inteligencia artificial para mejorar la calidad de vida, elevar la eficiencia de los servicios públicos y facilitar la actividad empresarial. También refleja el éxito del emirato en la construcción de una ciudad digital centrada en las personas y preparada para el futuro.

Publicado por primera vez por Boston Consulting Group, el índice mide el grado de madurez de las ciudades en la aplicación de tecnologías digitales e inteligencia artificial para generar resultados concretos para residentes y empresas.

El estudio analiza 61 grandes ciudades en cinco ámbitos principales: resultados, estrategia, adopción, métodos de trabajo y factores facilitadores. La evaluación se apoya en 35 indicadores distribuidos en 14 dimensiones de transformación digital, que permiten medir hasta qué punto las ciudades aprovechan la tecnología para impulsar el desarrollo sostenible y reforzar su competitividad internacional.

El informe señala que Dubái ocupa el primer puesto mundial en adopción de tecnologías de inteligencia artificial y soluciones de ciudad inteligente, el apartado en el que obtuvo su mejor resultado dentro de los cinco evaluados.

Esta posición refleja el amplio despliegue de aplicaciones de inteligencia artificial y servicios digitales inteligentes en distintos sectores. El rendimiento de Dubái en este ámbito ha contribuido a situarla entre las ciudades con mayor madurez digital del estudio y demuestra su capacidad para convertir tecnologías avanzadas en servicios y soluciones prácticas que aportan un valor medible a la población y a las empresas.

Hamad Obaid Al Mansoori, director general de Digital Dubai, afirmó: «Esta destacada posición mundial refleja el éxito de la visión de nuestros dirigentes, que ha situado la transformación digital y la inteligencia artificial entre las prioridades estratégicas para construir un Gobierno más eficiente y una ciudad preparada para el futuro».

«El logro de Dubái es fruto de un ecosistema digital integrado, basado en los datos, una infraestructura digital compartida y una estrecha colaboración entre las entidades públicas y todos los sectores de la economía. Este ecosistema permite transformar las tecnologías avanzadas en servicios y soluciones prácticas que generan un valor tangible para la sociedad y refuerzan la competitividad de nuestra economía», añadió.

Al Mansoori señaló que «en Dubái, la inteligencia artificial es mucho más que una tecnología emergente: es un motor para mejorar la calidad de vida, simplificar los servicios y favorecer el crecimiento económico».

«Seguiremos invirtiendo en infraestructuras digitales compartidas y ampliando el uso de los datos y la inteligencia artificial en todos los sectores, para consolidar la posición de Dubái como referente mundial de las ciudades del futuro», agregó.

Khalfan Juma Belhoul, consejero delegado de la Fundación del Futuro de Dubái, indicó que la clasificación refleja el éxito del enfoque del emirato, orientado a transformar las tecnologías emergentes en aplicaciones prácticas que beneficien tanto a las personas como a la economía.

«El liderazgo en inteligencia artificial no se mide por el número de tecnologías adoptadas, sino por su capacidad para generar un impacto significativo, mejorar la productividad y abrir nuevas oportunidades de crecimiento e innovación», afirmó.

Belhoul añadió que Dubái sigue marcando una referencia mundial en preparación para el futuro mediante el desarrollo de un ecosistema integrado que combina innovación, investigación y desarrollo, regulación flexible y alianzas estratégicas.

Según explicó, este ecosistema está acelerando la adopción de la inteligencia artificial en todos los sectores y reforzando la capacidad de la ciudad para aprovechar las oportunidades futuras y desarrollar nuevos modelos de crecimiento sostenible.

El informe concluye que las ciudades que sitúan la inteligencia artificial en el centro de sus servicios y operaciones logran mejoras más rápidas y sostenibles en la calidad de vida y en la prestación de servicios.

También señala que las ciudades líderes en inteligencia artificial cuentan con una cartera más amplia de aplicaciones reales y alcanzan de forma constante mayores niveles de satisfacción entre sus habitantes, lo que pone de relieve la tendencia creciente a integrar esta tecnología en el núcleo de los modelos de gestión urbana, en lugar de utilizarla como una herramienta complementaria.

El estudio identifica además una estrecha relación entre el uso frecuente de herramientas de inteligencia artificial generativa y unos mayores niveles de confianza pública en estas tecnologías, así como una percepción más positiva de su papel futuro.

Asimismo, destaca que las ciudades de Oriente Próximo, entre ellas Dubái, muestran un entusiasmo especialmente elevado por la adopción y el aprovechamiento de la inteligencia artificial.