AJMÁN, 5 de agosto de 2026 (WAM) — El jeque Ammar bin Humaid Al Nuaimi, príncipe heredero de Ajmán y presidente del Consejo Ejecutivo del emirato, recibió en su despacho de la Corte del Gobernante a Jemal Beker Abdula, embajador de la República Democrática Federal de Etiopía ante Emiratos Árabes Unidos.

Ammar bin Humaid dio la bienvenida al embajador, que realizó una visita de cortesía, y le deseó éxito en el desempeño de sus funciones diplomáticas.

Durante la reunión, ambas partes examinaron varias cuestiones de interés común y abordaron las perspectivas de cooperación y las vías para reforzar las relaciones bilaterales en distintos ámbitos, de forma que respondan a sus intereses compartidos.

Por su parte, el embajador destacó el notable desarrollo y los avances integrales registrados por Emiratos Árabes Unidos en general y por el emirato de Ajmán en particular en todos los sectores.

A la reunión asistieron el jeque Abdulaziz bin Humaid Al Nuaimi, presidente del Departamento de Turismo, Cultura y Medios de Ajmán; el jeque Rashid bin Humaid Al Nuaimi, presidente del Departamento de Municipio y Planificación de Ajmán; el jeque Mohammed bin Ammar bin Humaid Al Nuaimi; Zerihun Megersa Jimma, cónsul general de Etiopía en Dubái; y Misael Lemma y Eyob Belachew, del Departamento de Asuntos Políticos y Diplomacia Pública.