ABU DABI, 5 de agosto de 2026 (WAM) — Saif Abdulla Alshamisi, subsecretario adjunto para Asuntos de Protocolo, recibió una copia de las cartas credenciales de Rik Van Droogenbroeck, embajador del Reino de Bélgica ante Emiratos Árabes Unidos.

Alshamisi deseó al nuevo embajador éxito en el desempeño de sus funciones y reafirmó el compromiso de Emiratos Árabes Unidos de ampliar la cooperación con Bélgica de forma que favorezca los intereses comunes de ambos países y de sus pueblos.

Por su parte, Van Droogenbroeck destacó la relevante posición regional e internacional de Emiratos Árabes Unidos bajo el liderazgo del presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y expresó su voluntad de seguir reforzando y desarrollando las relaciones bilaterales en distintos ámbitos.