ABU DABI, 5 de agosto de 2026 (WAM) — El jeque Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, ministro de Estado, recibió en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, en Abu Dabi, a Mamadou Tangara, alto representante de la Comisión de la Unión Africana para Mali y el Sahel.

Durante la reunión, ambas partes abordaron fórmulas para reforzar la cooperación entre Emiratos Árabes Unidos y la Unión Africana con el objetivo de apoyar los esfuerzos destinados a promover la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible en la región del Sahel. También analizaron los últimos acontecimientos regionales y varias cuestiones de interés común.

Shakhboot bin Nahyan reafirmó el compromiso de Emiratos Árabes Unidos con el apoyo a los esfuerzos africanos para reforzar la seguridad y la estabilidad, en consonancia con la política del país de impulsar las alianzas y la cooperación con los Estados y las instituciones regionales para contribuir a las aspiraciones de desarrollo y prosperidad de los pueblos africanos.

Asimismo, elogió el papel de la Unión Africana en el fomento del diálogo y la cooperación regional y subrayó la importancia de mantener la coordinación con los socios regionales e internacionales para respaldar los esfuerzos africanos dirigidos a afrontar los desafíos de la región del Sahel.

Por su parte, Tangara expresó su reconocimiento al papel de Emiratos Árabes Unidos en el impulso del desarrollo y la estabilidad en África y valoró positivamente su alianza con la Unión Africana. También destacó la importancia de mantener la cooperación en ámbitos prioritarios compartidos para reforzar la seguridad y el desarrollo sostenible en el Sahel.