ABU DABI, 5 de agosto de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, abordaron en una conversación telefónica las relaciones bilaterales y los esfuerzos para reforzarlas, especialmente en los sectores de la economía, la inversión, la energía, la tecnología y la inteligencia artificial, además de otros ámbitos que favorecen el desarrollo y responden a los intereses comunes de ambos países.

El presidente emiratí y el primer ministro canadiense celebraron la conclusión satisfactoria de las negociaciones para alcanzar un Acuerdo de Asociación Económica Integral, lograda en un tiempo récord. Este avance pone de manifiesto el compromiso compartido de ambos países de seguir fortaleciendo sus relaciones bilaterales y abrir nuevas perspectivas de cooperación económica y de inversión.

Las dos partes también intercambiaron puntos de vista sobre varias cuestiones regionales e internacionales de interés común, en particular sobre los acontecimientos en Oriente Próximo, y abordaron los esfuerzos para promover la seguridad, la estabilidad y la paz en la región, en beneficio de todos sus pueblos.