DUBÁI, 6 de agosto de 2026 (WAM) — Humaid bin Salem, secretario general de las Cámaras de Emiratos Árabes Unidos, abordó fórmulas para reforzar la cooperación económica y ampliar la relación entre los sectores privados de Emiratos Árabes Unidos y Zimbabue durante una reunión celebrada en la sede de la Federación, en Dubái, con Isaac Ananias Moyo, embajador de la República de Zimbabue ante el país, y la delegación que lo acompañaba.

Bin Salem afirmó que Emiratos Árabes Unidos y Zimbabue mantienen relaciones privilegiadas en distintos ámbitos de interés común y reafirmó el compromiso de las Cámaras de Emiratos de reforzar la cooperación con la Embajada de Zimbabue y con las partes implicadas para impulsar el comercio y la inversión y ampliar las alianzas entre las comunidades empresariales de ambos países.

Por su parte, el embajador Moyo reiteró el compromiso de Zimbabue de seguir desarrollando sus relaciones económicas con Emiratos Árabes Unidos y destacó las prometedoras oportunidades de inversión que ofrece el país en varios sectores.

También expresó su voluntad de profundizar la cooperación entre las comunidades empresariales de ambos países y apoyar iniciativas que amplíen las oportunidades comerciales y de inversión en beneficio mutuo.