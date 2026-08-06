LISBOA, 6 de agosto de 2026 (WAM) — El ciclista danés Julius Johansen, del UAE Team Emirates-XRG, logró la cuarta victoria de su carrera al imponerse en el prólogo de la Vuelta a Portugal y enfundarse el primer maillot de líder de la edición de este año.

Las cuatro victorias de Johansen han llegado en la temporada 2026 y todas ellas en contrarrelojes individuales de corta distancia, una especialidad en la que el corredor del UAE Team Emirates-XRG se está consolidando como uno de los referentes. Con este triunfo, el equipo emiratí alcanza las 60 victorias en la presente campaña.

La jornada inaugural de la Vuelta a Portugal fue aún más positiva para el UAE Team Emirates-XRG gracias al segundo puesto del portugués Rui Oliveira y la cuarta posición del italiano Luca Giaimi. Oliveira, favorito local, ocupó provisionalmente el primer puesto antes de ser superado por su compañero de equipo Johansen.

Johansen completó el recorrido en 7 minutos y 12 segundos, con cuatro segundos de ventaja sobre Oliveira. Rafael Reis, del Anicolor/Campicarn, terminó tercero, a siete segundos del ganador, mientras que Giaimi concluyó cuarto, a nueve segundos.