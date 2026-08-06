RAS AL JAIMA, 6 de agosto de 2026 (WAM) — Ras al Jaima reforzó su posición como uno de los principales destinos de inversión al registrar entradas de capital por más de 771,5 millones de dirhams a través de 967 nuevos establecimientos inscritos durante el primer semestre de 2026.

El emirato atrajo a 1.399 nuevos inversores de 68 nacionalidades, lo que pone de relieve su creciente atractivo económico.

Rashid Khalfan Al Nuaimi, director general de la Cámara de Comercio e Industria de Ras al Jaima, afirmó que estos indicadores reflejan el buen comportamiento de la economía local y el crecimiento continuado de distintas actividades económicas.

Al Nuaimi señaló que durante el periodo se expidieron y renovaron 9.963 licencias, mientras que 138 establecimientos se incorporaron a las zonas francas y se abrieron 70 sucursales de empresas locales y extranjeras.

Añadió que estos flujos de inversión podrían generar alrededor de 2.449 puestos de trabajo, contribuir al desarrollo económico integral del emirato y reforzar su atractivo entorno empresarial.