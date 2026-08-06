AJMÁN, 6 de agosto de 2026 (WAM) — El emirato de Ajmán registró en julio un total de 1.517 transacciones inmobiliarias, por un valor conjunto de 1.650 millones de dirhams.

Ahmed Khalfan Al Shamsi, director del Departamento de Registro Inmobiliario del Departamento de Tierras y Regulación Inmobiliaria de Ajmán, señaló que el volumen de compraventas alcanzó los 1.080 millones de dirhams, distribuidos en 1.296 operaciones.

Añadió que se contabilizaron 138 operaciones hipotecarias por un valor total de 341 millones de dirhams. Al Jurf Industrial 1 registró la mayor operación hipotecaria individual, por 20,9 millones de dirhams.

Al Shamsi afirmó que estas cifras reflejan la trayectoria ascendente del sector inmobiliario de Ajmán, que mantiene su dinamismo y registra una actividad destacada en varios desarrollos, impulsada por la diversidad de oportunidades de inversión y el aumento de la demanda directa de distintos tipos de propiedades en el emirato.

Ajman Uptown encabezó la lista de los principales proyectos con mayor volumen de operaciones, seguido de Ajman One y Emirates City.

Entre los barrios, Al Helio 2 ocupó el primer puesto, seguido de Al Helio 1 y Manama 14. Por su parte, Al Jurf Industrial 1 registró la mayor compraventa individual, por un valor de 22,5 millones de dirhams.