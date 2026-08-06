ABU DABI, 6 de agosto de 2026 (WAM) — Los ministros de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Jordania, Indonesia, Pakistán, Turquía, Arabia Saudí y Egipto expresaron su más enérgica condena por las continuas violaciones cometidas por Israel en la Franja de Gaza, en particular los ataques contra instalaciones sanitarias e infraestructuras médicas, las agresiones contra infraestructuras civiles y la continua pérdida de vidas entre la población civil, incluidas mujeres y niños, en grave vulneración del derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario.

Los ministros afirmaron que la persistencia de estas violaciones constituye un claro incumplimiento por parte de Israel de sus obligaciones en virtud del derecho internacional y del Plan Integral para Poner Fin al Conflicto en Gaza. Asimismo, señalaron que estos hechos socavan los esfuerzos internacionales y regionales dirigidos a aplicar la segunda fase del plan, especialmente después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que las facciones palestinas habían aceptado la hoja de ruta, incluidas las disposiciones relativas al confinamiento de las armas, y advirtieron de que amenazan con descarrilar el proceso político, reavivar la escalada y agravar aún más la catástrofe humanitaria en la Franja de Gaza.

Los ministros subrayaron que la protección de la población civil, la salvaguarda de los centros médicos y del personal que trabaja en los sectores sanitario y humanitario, así como la garantía de una entrega inmediata, segura y sin trabas de ayuda humanitaria, suministros médicos y asistencia de emergencia en toda la Franja de Gaza, constituyen obligaciones jurídicas que no pueden verse comprometidas ni debilitadas bajo ninguna circunstancia.

También afirmaron que las continuas violaciones israelíes en la Franja de Gaza no pueden considerarse de forma aislada de los ataques perpetrados por colonos en Cisjordania ocupada, de la expansión ilegal de los asentamientos y de las medidas unilaterales destinadas a alterar el statu quo en Jerusalén Este ocupada. En su conjunto, sostuvieron, estas prácticas constituyen una política sistemática orientada a imponer por la fuerza una realidad consumada, socavar los fundamentos de la solución de dos Estados y marginar los derechos legítimos del pueblo palestino, en flagrante violación del derecho internacional y de las resoluciones pertinentes de Naciones Unidas.

Los ministros reiteraron además su llamamiento a la comunidad internacional, en particular al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, para que asuma sus responsabilidades jurídicas y morales y adopte medidas prácticas y eficaces que obliguen a Israel a cumplir sus obligaciones en virtud del derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario y la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad, y para que los responsables de las violaciones graves rindan cuentas, contribuyendo así a proteger a la población civil, preservar las posibilidades de completar la aplicación del acuerdo y alcanzar un alto el fuego permanente.

Asimismo, reiteraron su rechazo categórico a cualquier intento de anexionar el Territorio Palestino Ocupado, imponer sobre él la soberanía israelí o desplazar por la fuerza al pueblo palestino. Los ministros afirmaron que la única vía para lograr una paz justa y duradera pasa por la puesta en marcha de un proceso político serio que conduzca a la aplicación de la solución de dos Estados, incluido el establecimiento de un Estado palestino independiente y soberano sobre las fronteras de 1967, con Jerusalén Este como capital.