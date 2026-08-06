ABU DABI, 6 de agosto de 2026 (WAM) – El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, analizó durante una conversación telefónica con Nabil Fahmy, secretario general de la Liga de los Estados Árabes, la situación general en Oriente Próximo y los últimos acontecimientos en la región.

Ambas partes repasaron además varios asuntos de interés común y abordaron vías para reforzar los esfuerzos regionales e internacionales destinados a consolidar las bases de la seguridad, la estabilidad y una paz sostenible en toda la región.