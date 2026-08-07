LISBOA, 7 de agosto de 2026 (WAM) – El portugués Rui Oliveira, del UAE Team Emirates-XRG, se situó al frente de la clasificación general de la Volta a Portugal tras terminar cuarto en la primera etapa y se enfundó el maillot amarillo.

Oliveira releva como líder de la carrera a su compañero Julius Johansen, que vistió de amarillo durante la jornada del jueves después de imponerse en el prólogo.

En la etapa de 157,1 kilómetros entre Lourinhã y Sintra, el UAE Team Emirates-XRG asumió buena parte del trabajo al frente del pelotón. Los compañeros de Oliveira marcaron un ritmo elevado para controlar la carrera y preparar una llegada al esprint.

Sin embargo, el desenlace en Sintra fue menos previsible.

En los kilómetros finales se sucedieron los ataques desde la cabeza del pelotón. La mayoría fueron neutralizados, pero tres corredores lograron abrir hueco en el último kilómetro y de ese trío salió el vencedor de la jornada.

Francisco Campos, del Team Tavira/Crédito Agrícola, logró su primera victoria como profesional, mientras que su compañero Carlos Miguel Salgueiro terminó tercero. Daniel Cavia, del Burgos Burpellet BH, tuvo que conformarse con la segunda posición, y Oliveira cruzó la meta al esprint en cuarto lugar.