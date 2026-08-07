AJMAN, 7 de agosto de 2026 (WAM) – El jeque Ammar bin Humaid Al Nuaimi, príncipe heredero de Ajman y presidente del Consejo Ejecutivo del emirato, recibió en su oficina de la Corte del Gobernante a Tarek Mneimneh, embajador de Líbano en Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Ammar bin Humaid dio la bienvenida al embajador y le deseó éxito en el desempeño de sus funciones.

Durante el encuentro, ambas partes abordaron las relaciones fraternales entre Emiratos Árabes Unidos y la República Libanesa y analizaron vías para reforzar la cooperación en favor de los intereses comunes y de los pueblos de ambos países.

Mneimneh expresó su sincero agradecimiento al príncipe heredero de Ajman por la cálida acogida y la generosa hospitalidad. Asimismo, destacó el desarrollo experimentado por el emirato de Ajman y las oportunidades que ofrece para el éxito empresarial en distintos sectores.

A la reunión asistieron también el jeque Abdulaziz bin Humaid Al Nuaimi, presidente del Departamento de Turismo, Cultura y Medios de Ajman, y el jeque Mohammed bin Ammar bin Humaid Al Nuaimi.