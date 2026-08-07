ABU DABI, 7 de agosto de 2026 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos (EAU), el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, envió un mensaje de condolencias al Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas, el rey Salman bin Abdulaziz Al Saud de Arabia Saudí, en el que expresó sus más sinceras condolencias y su solidaridad por la muerte de la madre del príncipe Hamoud bin Saud bin Abdulaziz Al Saud.

El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, enviaron mensajes similares al rey saudí.