ABU DABI, 7 de agosto de 2026 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos (EAU), el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y el presidente de Rusia, Vladímir Putin, abordaron en una conversación telefónica la cooperación bilateral en el marco de la asociación estratégica entre ambos países y su compromiso común de seguir reforzando los vínculos en beneficio de sus intereses mutuos.

Los dos líderes trataron también varias cuestiones regionales e internacionales de interés común, en particular la evolución de la situación en Oriente Próximo y los esfuerzos en curso para impulsar la seguridad, la estabilidad y la paz en beneficio de todos los países y pueblos de la región.