ABU DABI, 7 de agosto de 2026 (WAM) – Emiratos Árabes Unidos (EAU) condenó en los términos más enérgicos el atentado terrorista contra un autobús de pasajeros en la ciudad de Jarmana, cerca de Damasco, la capital siria, que causó varios muertos y heridos.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores reafirmó la firme condena de EAU a estos actos terroristas y su rechazo a todas las formas de violencia y terrorismo destinadas a socavar la seguridad y la estabilidad.

El Ministerio expresó sus sinceras condolencias y su solidaridad a las familias de las víctimas, así como a la República Árabe Siria y a su pueblo por este atroz ataque, y deseó una pronta recuperación a todos los heridos.