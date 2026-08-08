ABU DABI, 8 de agosto de 2026 (WAM) – Emiratos Árabes Unidos (EAU) condenó en los términos más enérgicos el ataque lanzado por el grupo hutí contra la región de Najrán, en Arabia Saudí.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó que estos ataques constituyen una flagrante violación de la soberanía de Arabia Saudí y una amenaza para su seguridad y estabilidad.

El Ministerio reafirmó la solidaridad de EAU con Arabia Saudí y su apoyo a todas las medidas destinadas a salvaguardar su seguridad y estabilidad.