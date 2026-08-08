ABU DABI, 8 de agosto de 2026 (WAM) – Emiratos Árabes Unidos (EAU) condenó enérgicamente el ataque hostil iraní con un misil contra un buque vinculado a ADNOC mientras transitaba por el estrecho de Ormuz. No se registraron heridos.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores subrayó que el ataque constituye una flagrante violación de la resolución 2817 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que reafirmó la importancia de la libertad de navegación y rechazó los ataques contra buques comerciales y la obstrucción de las rutas marítimas internacionales.

El Ministerio señaló que atacar el transporte marítimo comercial y utilizar el estrecho de Ormuz como instrumento de coacción económica o chantaje constituye un acto de piratería por parte de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y representa una amenaza directa para la estabilidad de la región, sus pueblos y la seguridad energética mundial.

EAU insistió además en la necesidad de que Irán ponga fin a estos ataques no provocados, se comprometa plenamente con el cese inmediato de todas las hostilidades y proceda a la reapertura total e incondicional del estrecho de Ormuz, con el fin de salvaguardar la seguridad regional y preservar la estabilidad de la economía y el comercio mundiales.