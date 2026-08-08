JAIPUR, 8 de agosto de 2026 (WAM) -- Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministro de Comercio Exterior de Emiratos Árabes Unidos (EAU), participó en la Reunión de Ministros de Comercio de los BRICS de 2026, celebrada en el Maharani Mahal del Hotel Sawai Man Mahal, en Jaipur (India).

La reunión, organizada por India en el marco de su presidencia de los BRICS, congregó a ministros de Comercio y altos cargos de los países miembros para abordar la protección del sistema multilateral de comercio, el impulso de un comercio inclusivo, el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas y la reconfiguración de las cadenas globales de valor en un contexto de acelerada transformación digital.

Al Zeyoudi estuvo acompañado por Abdulla Al Nuaimi, embajador de EAU en India.

Durante su estancia en Jaipur, el ministro mantuvo una serie de reuniones bilaterales con varios de sus homólogos, entre ellos Piyush Goyal, ministro de Comercio e Industria de India; Li Chenggang, representante de Comercio Internacional y viceministro de Comercio de China; Mohamed Farid Saleh, ministro de Inversión y Comercio Exterior de Egipto; Budi Santoso, ministro de Comercio de Indonesia; Parks Franklyn Mpho Tau, ministro de Comercio, Industria y Competencia de Sudáfrica, e Ilichev Vladimir Evgenievich, viceministro de Desarrollo Económico de Rusia.

Las conversaciones se centraron en reforzar los vínculos comerciales y de inversión bilaterales, ampliar la cooperación en sectores prioritarios y profundizar la participación del sector privado.

Durante la reunión, Al Zeyoudi expresó la seria preocupación de EAU por los ataques de Irán contra el transporte marítimo comercial y por el cierre continuado del estrecho de Ormuz. Asimismo, reiteró el llamamiento del país a su reapertura inmediata e incondicional y a la protección de la libertad de navegación y del transporte marítimo internacional, de conformidad con el derecho internacional.

Los debates generales abordaron las principales prioridades de la cooperación económica entre los BRICS, entre ellas la resiliencia comercial, la conectividad de los mercados y los nuevos desafíos que afectan al comercio mundial. Los ministros no lograron alcanzar un consenso sobre una declaración conjunta al término de la reunión.

“En un momento de creciente incertidumbre en el comercio mundial, la cooperación entre los mercados emergentes y las economías en desarrollo es más importante que nunca. EAU considera que los BRICS son una plataforma importante para reforzar la cooperación económica y apoyar un entorno comercial abierto y predecible. Nuestra participación en Jaipur reafirmó la solidez de las relaciones económicas de EAU con los demás miembros de los BRICS, y estamos comprometidos a traducir estas conversaciones en resultados tangibles para las empresas y las comunidades”, afirmó Al Zeyoudi.

El comercio entre EAU y los países BRICS sigue registrando un fuerte crecimiento. En 2025, el comercio exterior bilateral no petrolero entre Emiratos Árabes Unidos y los miembros del grupo superó los 312.000 millones de dólares, un 28,5% más que los 243.000 millones registrados en 2024.

Los países BRICS representaron aproximadamente el 31% del comercio exterior no petrolero total de EAU en 2025. También fueron el origen del 34% de sus importaciones, el destino del 23% de sus exportaciones no petroleras y concentraron el 28% de sus reexportaciones durante el mismo periodo.

La reunión bilateral con Goyal permitió revisar los avances del Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA, por sus siglas en inglés) entre India y EAU, en vigor desde mayo de 2022, y analizar vías para ampliar la cooperación en comercio de servicios, comercio digital, logística y seguridad alimentaria.

India sigue siendo uno de los principales socios comerciales de Emiratos Árabes Unidos a escala mundial. El comercio bilateral no petrolero alcanzó los 76.200 millones de dólares en 2025, un 17,3% más que el año anterior. Ambas partes reafirmaron su compromiso de facilitar el comercio y reforzar la colaboración del sector privado en sectores de alto crecimiento.

La comunidad BRICS pasó de cinco a nueve miembros en 2024, y en 2025 Indonesia se incorporó como décimo integrante. El grupo está formado por Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Indonesia, Etiopía, Egipto, Irán y Emiratos Árabes Unidos. En conjunto, estos países representan aproximadamente el 40% de la población mundial y alrededor del 25% del producto interior bruto global.

La pertenencia de EAU al grupo refleja su compromiso con la ampliación de los vínculos económicos con socios del mundo en desarrollo y con el impulso de un comercio abierto y mutuamente beneficioso.

La participación de Emiratos Árabes Unidos en la reunión de ministros de Comercio de los BRICS complementa su agenda comercial más amplia, articulada en torno al programa de Acuerdos de Asociación Económica Integral, cuyo objetivo es elevar el comercio exterior no petrolero hasta 1,1 billones de dólares en 2031.

Desde el lanzamiento del programa, en septiembre de 2021, EAU ha cerrado 38 acuerdos con economías de Asia, África, Europa y América, de los cuales 18 están ya en vigor, incluidos los suscritos con India e Indonesia, ambos miembros de los BRICS.