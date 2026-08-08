ABU DABI, 8 de agosto de 2026 (WAM) – El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, recibió una llamada telefónica del jeque Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah, ministro de Asuntos Exteriores de Kuwait, durante la que ambos abordaron la evolución general de la situación regional.

Abdullah bin Zayed y Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah condenaron enérgicamente el ataque hostil iraní contra un petrolero de ADNOC, alcanzado por un misil mientras transitaba por el estrecho de Ormuz. No se registraron heridos.

Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah reafirmó la plena solidaridad de Kuwait con Emiratos Árabes Unidos (EAU) y su apoyo a todas las medidas adoptadas por el país para salvaguardar su soberanía y proteger su seguridad e intereses.