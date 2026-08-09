SHARJAH, 9 de agosto de 2026 (WAM) – El puerto de Khorfakkan, adscrito a la Autoridad de Puertos, Aduanas y Zonas Francas de Sharjah, recibirá un gran buque de carga rodada (RoRo) con 6.068 vehículos de nuevas energías fabricados por el grupo automovilístico chino BYD.

El buque zarpó del Puerto Logístico Internacional de Xiaomo, en Shenzhen (China), en lo que supone la puesta en marcha de una ruta marítima directa entre ambos enclaves.

La nueva conexión ofrece una solución logística estratégica para las exportaciones chinas hacia Emiratos Árabes Unidos (EAU) y el conjunto de Oriente Próximo, al reducir entre tres y cinco días el tiempo de tránsito marítimo entre ambos países y disminuir el riesgo de interrupciones en el transporte de vehículos y equipos de gran tamaño.

El cargamento con destino al puerto de Khorfakkan estableció además un nuevo récord en el puerto chino de Xiaomo al convertirse en el mayor envío de vehículos gestionado en una sola operación por esas instalaciones.