GAZA, 9 de agosto de 2026 (WAM) -- Cinco convoyes humanitarios de Emiratos Árabes Unidos (EAU), integrados por 75 camiones que transportaban 663 toneladas de suministros, entraron esta semana en la Franja de Gaza en el marco de Operation Chivalrous Knight 3, como parte de los esfuerzos humanitarios que el país mantiene para apoyar al pueblo palestino y atender sus necesidades básicas ante la situación humanitaria en el enclave.

Los convoyes transportaban alimentos y materiales para refugios, destinados a cubrir necesidades esenciales y reforzar la respuesta humanitaria en la Franja de Gaza.

El equipo de Operation Chivalrous Knight 3 continúa preparando convoyes de ayuda a través del Centro Logístico de Ayuda Humanitaria de EAU en Al Arish, mediante un sistema integrado que abarca la recepción, clasificación, preparación y envío de los suministros. Este mecanismo permite mantener el flujo de asistencia humanitaria hacia la Franja de Gaza y facilitar que llegue a las personas que la necesitan.

Los convoyes forman parte de los esfuerzos humanitarios que Emiratos Árabes Unidos mantiene en el marco de Operation Chivalrous Knight 3, que envía regularmente cargamentos de ayuda para contribuir a aliviar el sufrimiento del pueblo palestino y responder a sus necesidades humanitarias más urgentes.

Operation Chivalrous Knight 3 reafirma el compromiso de EAU de mantener sus esfuerzos humanitarios y de socorro en apoyo al pueblo palestino, en línea con la trayectoria humanitaria del país y con sus valores de solidaridad y responsabilidad humanitaria.