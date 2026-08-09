BOGOTÁ, 9 de agosto de 2026 (WAM) – En representación del Gobierno de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Reem bint Ebrahim Al Hashimy, ministra de Estado para la Cooperación Internacional, asistió a la ceremonia de investidura de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia.

Al Hashimy transmitió al presidente De la Espriella los saludos del presidente de EAU, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan; del jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y del jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial. Asimismo, le trasladó sus felicitaciones y sus mejores deseos de progreso y prosperidad para Colombia y su pueblo.

Con motivo del 50º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Emiratos Árabes Unidos Colombia, que ambos países celebrarán en noviembre de 2026, las dos partes reafirmaron su compromiso de avanzar hacia una asociación más profunda e integral. La efeméride ofrece la oportunidad de hacer balance de cinco décadas de estrechos vínculos y respeto mutuo, al tiempo que pone de relieve las prioridades compartidas de cara al futuro.

EAU y Colombia subrayaron la importancia de ampliar la cooperación en ámbitos clave, entre ellos las alianzas económicas y de inversión, la energía y otros sectores de interés común, así como de explorar nuevas oportunidades para seguir reforzando la cooperación bilateral en beneficio de ambos países y de sus pueblos.

Durante la ceremonia de investidura, Al Hashimy se reunió con el presidente del Senado de Colombia, Honorio Henríquez; el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez; el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Omar Bula Escobar, y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez.

Asimismo, mantuvo una serie de reuniones bilaterales con altos cargos y ministros de distintos países de América Latina, entre ellos Alfonso Carlos Esteba Garcés, ministro de Relaciones Exteriores de Perú; Pablo Quirno, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina; Fernando Aramayo, ministro de Bolivia, y Mario Lubetkin, ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, además de otros altos funcionarios.

Los encuentros pusieron de relieve la ampliación de las relaciones de Emiratos Árabes Unidos con América Latina y destacaron la importancia de mantener un diálogo de alto nivel para reforzar la cooperación bilateral y regional.

Las conversaciones se centraron en los acontecimientos regionales e internacionales, así como en las oportunidades para ampliar la colaboración en comercio, inversión y otros sectores clave que favorezcan un desarrollo económico inclusivo y sostenible.

Al Hashimy reiteró que América Latina es un socio estratégico y reafirmó el compromiso de EAU con el impulso de asociaciones sostenibles basadas en el respeto mutuo, las prioridades compartidas y objetivos comunes de desarrollo.