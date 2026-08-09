DUBÁI, 9 de agosto de 2026 (WAM) – Más de 100 funcionarios federales participaron en un taller que puso en marcha la vertiente estratégica del proyecto de inteligencia artificial agéntica de Emiratos Árabes Unidos (EAU), una iniciativa nacional que busca transformar en un plazo de dos años el 50% de las operaciones, los servicios y las tareas gubernamentales en modelos impulsados por este tipo de inteligencia artificial.

Organizado por el Comité Nacional para el Proyecto de Inteligencia Artificial Agéntica, el eje dedicado al trabajo estratégico del Gobierno se centra en integrar capacidades de inteligencia artificial en las operaciones federales para mejorar la formulación de políticas, la prospectiva de futuro y la eficiencia en la toma de decisiones, en el marco de la iniciativa Gobierno de EAU 4.0.

La iniciativa abarca siete pilares principales: estrategia y proyectos; prospectiva e inteligencia estratégica; políticas; estructuras y gobernanza; desempeño gubernamental; competitividad global, e innovación en la gestión pública.

Bajo el principio central de que “el ser humano lidera y la inteligencia artificial facilita”, el taller definió las prioridades del calendario, los marcos para clasificar las tareas y los mecanismos destinados a fomentar la integración entre entidades y eliminar duplicidades operativas.

Huda Al Hashimi, viceministra de Asuntos del Gabinete para Asuntos Estratégicos, destacó que la sesión marca el inicio operativo del despliegue de modelos de inteligencia artificial con el objetivo de reforzar el liderazgo mundial de EAU en una gobernanza preparada para el futuro.