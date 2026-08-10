ABU DABI, 10 de agosto de 2026 (WAM) – El informe UAE Economic Graph 2026, elaborado por LinkedIn en colaboración con el Ministerio de Comercio Exterior, confirmó que Emiratos Árabes Unidos (EAU) logró en 2025 una de las recuperaciones más sólidas de la contratación tras la pandemia entre los principales mercados mundiales. Los primeros datos de junio de 2026 apuntan además a una vuelta a la tendencia positiva después de un periodo de volatilidad regional a comienzos de año.

El informe, titulado Características del mercado laboral y la economía digital en EAU, se basa en datos exhaustivos de LinkedIn sobre la fuerza laboral y ofrece información destinada a apoyar a los responsables públicos en el diseño de políticas económicas y en el refuerzo de la competitividad del mercado laboral.

Según el estudio, en 2025 EAU registró una de las mayores tasas de recuperación de la contratación entre los principales mercados mundiales en comparación con los niveles anteriores a la pandemia, y fue uno de los pocos países que mantuvieron durante todo el año una actividad de contratación superior a la de 2019. Este desempeño refleja la resiliencia del mercado laboral emiratí y la eficacia de sus políticas económicas para mantener el crecimiento en un contexto de incertidumbre global.

Aunque los primeros meses de 2026 estuvieron marcados por cierta volatilidad en las tendencias regionales de contratación y movilidad del talento, los datos más recientes de LinkedIn apuntan a señales alentadoras de recuperación en EAU a partir de junio de 2026, con mejoras tanto en la actividad de contratación como en la llegada de profesionales del extranjero. Esta evolución sitúa al país en condiciones de consolidar los avances de 2025 a medida que se estabilizan las condiciones del mercado.

Thani Al Zeyoudi, ministro de Comercio Exterior y responsable de la atracción y retención de talento, afirmó que “el talento y las competencias constituyen un pilar fundamental para mejorar la competitividad de la economía nacional y consolidar la posición de EAU como centro mundial de comercio, inversión e innovación. Los resultados de este informe confirman el éxito de las políticas económicas del país a la hora de construir un entorno empresarial global capaz de atraer a las mentes más brillantes, al mejor talento y a inversiones de calidad, en apoyo de nuestro objetivo nacional de construir una economía más competitiva y sostenible”.

Al Zeyoudi añadió que “el Gobierno de EAU ha desarrollado una estrategia integrada para atraer y retener al mejor talento internacional, basada en la convicción de que el capital humano es el principal motor del crecimiento económico sostenible. Seguiremos desarrollando este ecosistema para reforzar la preparación de nuestra economía de cara al futuro, apoyar la innovación y posicionar a EAU como un centro mundial de talento y de la nueva economía”.

El informe destaca varios sectores que han impulsado el comportamiento de la contratación en EAU. El inmobiliario registró el mayor crecimiento de la contratación en comparación con los niveles de 2019, mientras que la educación, la construcción, la sanidad, los servicios administrativos y de apoyo, y el transporte y la logística mantuvieron tasas de contratación superiores a la media nacional.

Los servicios profesionales siguieron siendo el principal sector por número de miembros de LinkedIn, con un 14,5% del total, seguidos de la industria manufacturera, con un 12%, y del alojamiento y la hostelería, con un 9,2%.

La posición de EAU como destino mundial para el talento internacional se mantuvo sólida en 2025. El país se situó entre los principales mercados del mundo por migración neta de talento, un indicador que mide el flujo de profesionales cualificados que llegan al país en relación con los que lo abandonan. Este resultado refleja el atractivo de EAU para profesionales internacionales de distintos sectores, respaldado por políticas como los programas de visados de larga duración y un entorno empresarial competitivo.

En materia de competencias, el informe señala que EAU ocupa el primer puesto mundial en habilidades relacionadas con las tecnologías financieras (fintech) y el segundo en atracción de talento en inteligencia artificial en relación con el tamaño de su población. También se sitúa en décima posición en competencias empresariales y en undécima en habilidades personales y de comportamiento. Los sectores de tecnología y medios, servicios profesionales e industria manufacturera registraron los mayores niveles de penetración de competencias digitales, lo que refleja la preparación del país para las exigencias de una economía avanzada y orientada al futuro.

Ali Matar, responsable de LinkedIn para Oriente Próximo y el Norte de África (MENA) y mercados emergentes de Europa, Oriente Próximo y África (EMEA), señaló que “después de un periodo de volatilidad en la región a comienzos de este año, los datos más recientes de LinkedIn muestran señales destacadas de recuperación en EAU tanto en contratación como en flujos de talento. Esto se suma al excepcional desempeño del país en 2025, cuando registró una de las tasas de contratación pospandemia más sólidas entre los principales mercados mundiales y reforzó su posición como destino destacado para el talento internacional. En LinkedIn estamos orgullosos de colaborar con el Ministerio de Comercio Exterior para ofrecer información actualizada sobre la fuerza laboral que ayude a responsables públicos y empresas a responder a los cambios, invertir en competencias prioritarias y apoyar un crecimiento económico sostenible”.

El informe también pone de relieve la profundidad de la economía digital de EAU. Por funciones profesionales, las operaciones representaron la mayor proporción de miembros de LinkedIn en el país, con un 21,4%, seguidas de ventas, con un 11%, y desarrollo de negocio, con un 9,1%. La fuerza laboral emiratí presenta además un marcado perfil joven: los mileniales y la generación Z constituyen la mayoría de los trabajadores en numerosos sectores, especialmente en alojamiento y hostelería, comercio minorista y sanidad, lo que refuerza la capacidad del país para la innovación y la adopción tecnológica.

En cuanto al empoderamiento de las mujeres, el informe registró avances continuos en su presencia en puestos de liderazgo, que pasó del 18,8% en 2015 al 21,9% en 2025. La educación fue el sector con mayor proporción de mujeres en cargos directivos, seguido de la sanidad y el entretenimiento.

El UAE Economic Graph Report 2026 es la sexta edición publicada desde la puesta en marcha de la Estrategia Nacional para la Atracción y Retención de Talento y refleja la continuidad de la colaboración entre el Ministerio de Comercio Exterior y LinkedIn para proporcionar datos e indicadores que apoyen la elaboración de políticas públicas y refuercen la posición de EAU como centro mundial de talento y economía digital.