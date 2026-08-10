ABU DABI, 10 de agosto de 2026 (WAM) – El Consejo de Ciberseguridad de Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció que los sistemas nacionales de ciberseguridad detectaron y frustraron con éxito una serie de ataques coordinados y avanzados dirigidos contra los sectores de la aviación, la energía y la educación.

El organismo señaló que los ataques fueron afrontados de forma preventiva e inmediata, y que los intentos de intrusión fueron contenidos antes de que los atacantes pudieran alcanzar sus objetivos o afectar a la continuidad de los sistemas y servicios esenciales.

El Consejo explicó que los ataques emplearon múltiples vectores y técnicas, entre ellos intentos de vulnerar sistemas e infraestructuras digitales, acceder a cuentas y datos operativos, así como campañas dirigidas de phishing y tentativas de aprovechar a los usuarios como vía de entrada a los entornos atacados.

Los equipos nacionales de ciberseguridad lograron detectar y repeler estas actividades, rastrear las rutas de ataque y los indicadores de compromiso asociados, y adoptar las medidas técnicas necesarias para neutralizar las amenazas y evitar su propagación.