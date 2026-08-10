Etihad Airways celebra su vuelo inaugural a Taskent

ABU DABI, 10 de agosto de 2026 (WAM) – Etihad Airways, la aerolínea nacional de Emiratos Árabes Unidos (EAU), celebró la llegada de su vuelo inaugural a Taskent, con el que estrenó oficialmente su primera ruta a Uzbekistán y abrió una nueva conexión entre Abu Dabi y uno de los mercados de aviación de más rápido crecimiento del mundo.

El nuevo servicio diario y directo refuerza la posición de Abu Dabi como puerta de entrada de primer nivel, al conectar Uzbekistán con EAU, la región y la creciente red internacional de Etihad. A través de Abu Dabi, los viajeros procedentes de Uzbekistán podrán acceder con facilidad a importantes destinos del Consejo de Cooperación del Golfo, Europa, el Levante y Norteamérica, reforzando así la conectividad entre Asia Central y los grandes centros mundiales de comercio, cultura e innovación.

El lanzamiento se complementa con el acuerdo de código compartido recientemente establecido entre Etihad y Uzbekistan Airways, que permite a los pasajeros viajar desde Taskent a ocho destinos en Uzbekistán —Andiyán, Bujará, Ferganá, Namangán, Nukus, Samarcanda, Termez y Urgench—, además de a determinados destinos internacionales de la red de Uzbekistan Airways.

El nuevo servicio acerca Abu Dabi a los viajeros de Uzbekistán y facilita el acceso directo a uno de los principales destinos de la región en cultura, ocio y negocios. Desde la arquitectura de la Gran Mezquita del jeque Zayed y la oferta cultural de la isla de Saadiyat hasta las atracciones de ocio de la isla de Yas, Abu Dabi combina la hospitalidad emiratí con complejos turísticos de primer nivel, experiencias de lujo y una amplia oferta de actividades durante todo el año que continúa atrayendo a visitantes de todo el mundo.

Durante el acto de lanzamiento, Frank Meyer, director digital de Etihad Airways, afirmó: “El vuelo inaugural de hoy a Taskent es un momento de gran orgullo para Etihad y un hito importante en la continua expansión de nuestra red. Uzbekistán es uno de los mercados más dinámicos y de mayor crecimiento de Asia Central, con un rico patrimonio cultural, un gran atractivo turístico y una importancia económica cada vez mayor.

“Con el lanzamiento de un servicio diario y directo entre Abu Dabi y Taskent, abrimos una nueva puerta de conexión entre Asia Central y el mundo. A través de Abu Dabi, los viajeros podrán enlazar con facilidad con destinos de la creciente red global de Etihad, respaldados por el servicio de alta calidad y la hospitalidad por los que la aerolínea es reconocida”.

El nuevo servicio está concebido para responder al creciente interés por los viajes entre Uzbekistán, EAU y los principales mercados internacionales. La ruta contribuirá a impulsar los flujos turísticos, reforzar la conectividad empresarial y ampliar el acceso a oportunidades internacionales para los viajeros en ambas direcciones.