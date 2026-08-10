El presidente y los vicepresidentes de EAU trasladan sus condolencias al presidente de Laos por la muerte del presidente de la Asamblea Nacional

ABU DABI, 10 de agosto de 2026 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos (EAU), el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, envió un mensaje de condolencias al presidente de la República Democrática Popular Lao, Thongloun Sisoulith, por la muerte del presidente de la Asamblea Nacional de Laos, Xaysomphone Phomvihane.

El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, enviaron mensajes similares de condolencias al presidente Thongloun Sisoulith.

Mohammed bin Rashid y Mansour bin Zayed también enviaron mensajes de condolencias al primer ministro de la República Democrática Popular Lao, Sonexay Siphandone.