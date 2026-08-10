EAU participa en los Campeonatos del Mundo de la FEI

AQUISGRÁN, Alemania, 10 de agosto de 2026 (WAM) – La selección de salto ecuestre de Emiratos Árabes Unidos (EAU) participa en los Campeonatos del Mundo de la Federación Ecuestre Internacional (FEI), que se celebran en Aquisgrán, Alemania, del 11 al 23 de agosto.

Las pruebas de salto tendrán lugar del 19 al 23 de agosto y reunirán a algunos de los mejores jinetes del mundo en el Allianz Park, situado en la zona de Soers, en Aquisgrán, uno de los recintos ecuestres más prestigiosos e históricos del panorama internacional.

El equipo de EAU está integrado por Omar Abdulaziz Al Marzooqi, con Enjoy de la Mure; Abdullah Humaid Al Muhairi, con Hudson de Vains; Humaid Abdullah Al Muhairi, con Foncetti v/d Heffinck, y Salem Ahmed Al Suwaidi, con Flonflon.

Los jinetes Mohamed Al Ghurair y Mabkhout Al Karbi participarán además en las pruebas de la categoría juvenil, en las competiciones STAWAG Prize y Sparkasse Prize.