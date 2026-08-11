El oro alcanza su nivel más alto en dos meses

CAPITALES, 11 de agosto de 2026 (WAM) – El precio del oro subió este martes por tercera sesión consecutiva y alcanzó su nivel más alto en más de dos meses, mientras los inversores centran la atención en los próximos datos de inflación en busca de señales sobre la evolución de los tipos de interés en Estados Unidos.

El oro al contado avanzó un 1%, hasta los 4.432,74 dólares por onza a las 02.17 GMT, su nivel más alto desde el 5 de junio.

Los futuros del oro en Estados Unidos subieron un 1,7%, hasta los 4.492,60 dólares.

Entre otros metales, la plata al contado avanzó un 0,9%, hasta los 66,30 dólares por onza; el platino ganó un 0,7%, hasta los 1.765,26 dólares, y el paladio subió un 0,8%, hasta los 1.394 dólares.